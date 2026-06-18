Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan bir kafede mutfak tüpü patladı. Patlama sonucu iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise iş yeri sahibinin yaşadığı büyük korku gözler önüne serildi.

Yüksekova ilçesinin Dilekli Mahallesi'nde bulunan bir kafenin mutfak bölümünde ocakta menemen bırakılmasının ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle tüp patladı.

Patlamanın şiddetiyle kafenin camları kırılırken, içerideki malzemeler de savrularak zarar gördü.

ŞANS ESERİ KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI

Olay sırasında mutfaktan uzakta kasa bölümünde bulunan iş yeri sahibi Yüksel Ova ve kafedekiler ise yara almadan kurtuldu.

Büyük paniğe yol açan patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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