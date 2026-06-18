İhlas Haber Ajansı
İş yeri sahibi neye uğradığını şaşırdı! Bu anı ölene kadar unutmaz
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan bir kafede mutfak tüpü patladı. Patlama sonucu iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise iş yeri sahibinin yaşadığı büyük korku gözler önüne serildi.
Özetle Dinleİş yeri sahibi neye uğradığını şaşırdı! Bu anı öle...
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3. Sayfa 9 dk önce
Yüksekova'nın Dilekli Mahallesi'ndeki bir kafenin mutfağında tüp patlaması meydana geldi.
- Patlama, ocakta bırakılan menemenin ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle oldu.
- Patlamanın şiddetiyle kafenin camları kırıldı ve içerideki malzemeler zarar gördü.
- İş yeri sahibi Yüksel Ova ve kafedekiler yara almadan kurtuldu.
- Patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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Yüksekova ilçesinin Dilekli Mahallesi'nde bulunan bir kafenin mutfak bölümünde ocakta menemen bırakılmasının ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle tüp patladı.
Patlamanın şiddetiyle kafenin camları kırılırken, içerideki malzemeler de savrularak zarar gördü.
ŞANS ESERİ KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI
Olay sırasında mutfaktan uzakta kasa bölümünde bulunan iş yeri sahibi Yüksel Ova ve kafedekiler ise yara almadan kurtuldu.
Büyük paniğe yol açan patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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