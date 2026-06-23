Anadolu Ajansı • Eğirdir
Isparta'da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki bir araçta biri kadın 2 genci ölü olarak buldu. Gençlerin kesin ölüm nedeninin bulunması için otopsi çalışması yapılacak.
Isparta'nın Eğirdir ilçesi Akpınar köyü mevkisinde park halindeki hafif ticari araçta iki kişinin hareketsiz halde olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 GENÇ ARAÇTA ÖLÜ BULUNDU
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazelerin, Cansu Zengin (22) ile Ufuk Erdoğan'a (23) ait olduğu tespit edildi.
Cenazeler, otopsi için hastane morguna götürüldü.
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