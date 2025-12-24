İhlas Haber Ajansı
İstanbul’da cami tuvaletinde sır ölüm! Görevli fark etti, gerçek ortaya çıktı
Başakşehir’de bir caminin tuvaletinde hareketsiz halde bulunan 65 yaşındaki Niyazi B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın aydınlatılması için polis ve savcılık tarafından inceleme başlatıldı.
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Güngören Sanayi Sitesi Camii’nin tuvaletlerini kontrol eden görevli, içeride yaşlı bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Polis ekiplerinin kimlik tespiti çalışmasında hayatını kaybeden kişinin 65 yaşındaki Niyazi B. olduğu belirlendi.
Olay yerinde savcılık ve polis tarafından yapılan incelemelerin ardından Niyazi B.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
