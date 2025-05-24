İstanbul'da can pazarı! Boğaz'da denize düşen 10 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda yaşanan can pazarı kameraya yansıdı. Vapurdan düşen 10 yaşındaki genç kız kurtarıldı.

İstanbul'da vapurdan denize düşen 10 yaşındaki bir kız çocuğunun Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

SEYİR HALİNDEKİ VAPURDAN DENİZE DÜŞTÜ

İstanbul Boğazı'nda bir kız çocuğu, henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki vapurdan denize düştü.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CAN SİMİDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, can simidi atarak çocuğu denizden çıkarttı. Çocuk, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun kurtarılma anı vapurdaki bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.