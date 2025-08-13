Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da görüşmemiş işkence! Darbedip vücudunda sigara söndürmeye kalktılar

İstanbul'da iki kişiyi darbedip birinin üzerinde sigara söndürmeye çalışan saldırganlar, o anları sosyal medyada paylaşınca yakayı ele verdi. Yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

30 Temmuz Çarşamba günü Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi’nde; daha önceden tanıştıkları R.K. (32) ve Y.H. (32) isimli şahısları telefonla arayan 6 kişi, 50 bin lira para talebinde bulundu.

DARBEDİP O ANLARI KAYDA ALDILAR

İddiaya göre, istenilen parayı vermeyi kabul etmeyen iki kişi, görüşmeye çağrıldı. Belirlenen adrese gelen R.K. ve Y.H., burada şüpheliler tarafından saldırıya uğradı. Şüpheliler, Y.H.’ye ait motosikleti gasp ettikten sonra iki kişiyi zorla alıkoyup darp etti.

VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Saldırı sırasında şüphelilerden biri, mağdurlardan birinin üzerinde sigara söndürmeye çalıştı. O anları cep telefonuyla kaydeden şüpheliler, görüntüleri daha sonra sosyal medya üzerinden paylaştı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şüpheli şahısların yakalanması için harekete geçildi. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu E.B. (20), H.E.K. (18), T.Y.E. (18), Y.M. (20), M.M.B. (20) ve M.T.B. (20) isimli şahıslar kısa sürede tespit edildi.

Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

