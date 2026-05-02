İstanbul Şişli’de gelin Burçin Şahin'le tartışan kayınvalide Menekşe Karabacak, çıkan tartışma sonucunda gelinine silahla art arda ateş etti. Şahin hayatını kaybederken, kayınvalide gözaltına alındı.

Bugün İstanbul'un Şişli ilçesindeki Feriköy Kurtuluş Caddesi’nde saat 13.30 sıralarında 4 katlı binanın ikinci katında; gelini Burçin Şahin (25) ile birlikte yaşayan kaynana Menekşe Karabacak (58) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ART ARDA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Karabacak, gelinine birkaç kez art arda silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

GELİN MEZARA, KAYINVALİDE HAPSE

Hayatını kaybeden Burçin Şahin, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kayınvalide Menekşe Karabacak’ın ise olay yerinde bulunan polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası