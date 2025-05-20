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İstanbul'da polise ateş açıldı! Gece hareketli saatler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da polise ateş açıldı! Gece hareketli saatler
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şişli'de önce etrafa rastgele ateş açan, ardından polislerle çatışmaya giren şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. İddiaya göre erkek bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında etrafa rastgele ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da polise ateş açıldı! Gece hareketli saatler - 1. Resim

POLİSLERLE DE ÇATIŞTI

Olay yerine gelen ekipler saldırgana müdahalede bulunmak istediği esnada şahıs polislere de ateş açtı. Şahıs ile polisler arasında bir süre karşılıklı çatışma yaşandı.

Çatışma sonrası ikna edilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çatışma sonrası olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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