İstanbul'da semt pazarında ortalık karıştı! Pazarcı kadına yumruk attı, o anlar kamerada
İstanbul Bahçelievler'de kurulan semt pazarında iki pazarcı arasında yer kavgası yaşandı. Pazarcının bir kadına yumruk attığı anlar kameraya yansıdı.
Bahçelievler'de kurulan pazarda iki satıcı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Pazarcının bir kadına yumruk attığı anlar anbean kaydedildi.
ÜRÜN YERLEŞTİRİRKEN YER KAVGASI BAŞLADI
Edinilen bilgilere, olay, Yenibosna'da kurulan pazarda yaşandı. İki pazarcı arasında ürünleri yerleştirme konusunda tartışma çıktı. Tartıma kısa sürede kavgaya dönüştü.
PAZARCI TARTIŞTIĞI KADINA YUMRUK ATTI
Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, pazarcıların yakınları da tartışmaya dahil oldu. Bu sırada bir pazarcının tartıştığı kadına yumruk attığı görüldü. Kadının yakını da pazarcıya saldırmaya çalıştı.
Araya giren polis ekipleri kavgaya karışanları sakinleştirdi. Birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifade vermek üzere karakola götürüldü.