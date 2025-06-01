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İstanbul'da semt pazarında ortalık karıştı! Pazarcı kadına yumruk attı, o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bahçelievler'de kurulan semt pazarında iki pazarcı arasında yer kavgası yaşandı. Pazarcının bir kadına yumruk attığı anlar kameraya yansıdı.

Bahçelievler'de kurulan pazarda iki satıcı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Pazarcının bir kadına yumruk attığı anlar anbean kaydedildi.

ÜRÜN YERLEŞTİRİRKEN YER KAVGASI BAŞLADI

Edinilen bilgilere, olay, Yenibosna'da kurulan pazarda yaşandı. İki pazarcı arasında ürünleri yerleştirme konusunda tartışma çıktı. Tartıma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İstanbul'da semt pazarında ortalık karıştı! Pazarcı kadına yumruk attı, o anlar kamerada - 1. Resim

PAZARCI TARTIŞTIĞI KADINA YUMRUK ATTI

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, pazarcıların yakınları da tartışmaya dahil oldu. Bu sırada bir pazarcının tartıştığı kadına yumruk attığı görüldü. Kadının yakını da pazarcıya saldırmaya çalıştı.

İstanbul'da semt pazarında ortalık karıştı! Pazarcı kadına yumruk attı, o anlar kamerada - 2. Resim

Araya giren polis ekipleri kavgaya karışanları sakinleştirdi. Birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifade vermek üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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