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Jandarmadan pazarda hırsızlık ve sahte para denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Jandarmadan pazarda hırsızlık ve sahte para denetimi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde kurulan seyyar pazar yerinde jandarma ekipleri sahte para ve hırsızlık olaylarına yönelik denetim gerçekleştirdi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para kullanımına yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Karpuzlu Tekeler Mahallesi’nde kurulan seyyar pazar yerinde kontrol gerçekleştirdi.

Jandarmadan pazarda hırsızlık ve sahte para denetimi - 1. Resim

Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi tarafından yapılan denetimlerde meydana gelebilecek dolandırıcılık, sahte para ve hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla alınabilecek tedbirler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Jandarmadan pazarda hırsızlık ve sahte para denetimi - 2. Resim

Ayrıca vatandaşlara bu ve benzeri olaylarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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