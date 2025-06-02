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İstanbul'un göbeğinde dehşet anlar! Eyüp'te yakıt tankeri yolun karşısına geçen adama çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Eyüpsultan'da bir yakıt tankeri, yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarptı. İstanbul'un göbeğinde meydana gelen olayda ağır yaralanan adam hayatını kaybetti.

Eyüpsultan’da yakıt tankeri sürücüsü, cadde üzerinde karşıdan geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan adam hayatını kaybetti.

YAKIT TANKERİ KARŞIYA GEÇEN ADAMA ÇARPTI

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki Aykut Demirol idaresindeki 34 BMG 550 plakalı yakıt tankeri yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Gedik'e çarptı.

AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gedik, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, incelemenin ardından tanker sürücüsü Demirkol'u ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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