İzmir’in Aliağa ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen 30 düzensiz göçmen, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir'de, 21 Şubat günü saat 00.18 sıralarında, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-352) ile yapılan kontrollerde Aliağa ilçesinde kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

30 GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Aliağa/Koldestim), Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) ve Zeytindağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından müştereken yapılan çalışma neticesinde, 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

