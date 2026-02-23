İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile geçici bir anlaşma yapıldığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanlayarak, "Talep dayatarak sonuç alamazsınız" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tahran yönetimi, ABD ile geçici bir anlaşma kapsamında taviz verildiği yönündeki iddiaları reddetti.

Bekayi, "ABD ile geçici bir anlaşma yapıldığına dair basında çıkan haberler tamamen asılsızdır" diye konuştu

"TALEP DAYATAMAZSINIZ"

İran’ın diplomatik yolu izlediğini belirten Bekayi, müzakerelerin amacının karşı tarafa talep dayatmak olmaması gerektiğini ifade etti. Müzakereler sırasında bir sonuca varılmasını umduğunu dile getirdi.

Talep dayatılmasının bir sonuç getirmeyeceğini söyleyen Bekayi, İran’ın "teslim olmanın anlamını bilmediğini ve bunu uluslararası hukuka aykırı bulduğunu" söyledi.

Bekayi ayrıca Tahran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile imzaladığı güvenlik anlaşması çerçevesinde işbirliği yaptığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Reuters’a konuşan İranlı bir yetkili ise Tahran’ın bir anlaşmaya varmak amacıyla nükleer programında yeni tavizler verdiğini ima etti. Yetkili, anlaşmanın ekonomik yaptırımların kaldırılmasını ve barışçıl amaçlarla "uranyum zenginleştirme" hakkının tanınmasını içermesi gerektiğini öne sürmüştü

Aynı yetkili, İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun yarısını yurt dışına göndermeyi, diğer yarısını seyreltmeyi ve bölgesel bir zenginleştirme ittifakı kurmayı değerlendirdiğini aktarmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

