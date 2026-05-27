İhlas Haber Ajansı
İzmir'de korku dolu anlar! Yaşlı adam trenin altında kaldı
İzmir'de 79 yaşındaki Hasan Çelen, hemzemin geçitte trenin altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.
İzmir'in Selçuklu ilçesinde bulunan 14 Mayıs Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte ilerleyen Hasan Çelen isimli yaşlı adam trenin altında kaldı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Daha önceden de kronik sağlık sorunlarının bulunduğu öğrenilen Çelen'in sağlık durumuna ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
