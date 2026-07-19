İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla katletti. Saldırgan şahıs gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Bengisu Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın ikinci katında oturan İ.B. (31), evine davet ettiği arkadaşı Oğuzhan Gencer (31) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda İ.B, Gencer'i bıçakla yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Gencer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan İ.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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