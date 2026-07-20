Anadolu Ajansı • Kırklareli
Jandarma durdurdu, tır dorsesinden 34 düzensiz göçmen çıktı
Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin durdurduğu tır dorsesinde 34 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında bir tırın sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
Kapaklı köyü yakınlarında durdurulan tırın dorsesinde 34 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tır sürücüsü Ş.B. ile yabancı uyruklu F.N. gözaltına alındı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR