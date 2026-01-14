İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katında gece saat 01.40 sıralarında yangın çıktı. Alevler nedeniyle 1’i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kadıköy'de bulunan Haşimbey Sokak’ta 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman nedeniyle binada bulunan vatandaşlar mahsur kaldı.

Kadıköy’de hareketli saatler! Binanın giriş katında yangın: 1’i ağır 8 yaralı

1'İ AĞIR 8 YARALI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar binadan çıkarılırken, yangında A.Y. (95) isimli vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi. N.T. (67), M.S. (60), R.Ö. (70), A.Ö. (76) ile birlikte toplam 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından daire kullanılamaz hale gelirken, olay yerindeki soğutma ve inceleme çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

