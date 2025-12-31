Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde gazete kağıdına sarılı halde el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Fetih Bulvarı üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri şüphe üzerine seyir halindeki bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı genel kontrolde şüpheli bir paket dikkat çekti.

GAZETE KAĞIDINA SARILI EL YAPIMI PATLAYICI BULUNDU

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yolu da kapatarak olay yerine bomba imha ekiplerini çağırdı. Bomba imha uzmanları dedektör köpek yardımıyla araçta detaylı inceleme yaptı. İncelemede gazete kağıdına sarılı el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeler bulundu.

Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

