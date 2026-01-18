Bağcılar'da 'yenidoğan çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.

İstanbul Bağcılar'da 'yenidoğan çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Olay, saat 17.00 sıralarında Demirkapı Mahallesi Velioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerindeki kapalı özel hastanenin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kapatılan özel hastanenin çatısı alev aldı! Can kaybı yok

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralı olmadığı açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası