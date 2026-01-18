İhlas Haber Ajansı • Bağcılar
Kapatılan özel hastanenin çatısı alev aldı! Can kaybı yok
Bağcılar'da 'yenidoğan çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa 9 dk önce
İstanbul Bağcılar'da, 'yenidoğan çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan bir hastanenin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
- Yangın, İstanbul Bağcılar'da 'yenidoğan çetesi' soruşturmasıyla kapatılan özel bir hastanenin çatısında çıktı.
- Olay, saat 17.00 sıralarında Demirkapı Mahallesi Velioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.
- Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği belirtildi.
- İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
- Yangında can kaybı ve yaralı olmadığı açıklandı.
İstanbul Bağcılar'da 'yenidoğan çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Olay, saat 17.00 sıralarında Demirkapı Mahallesi Velioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, cadde üzerindeki kapalı özel hastanenin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Ümraniye'de bina yangını! Mahsur kalanlar kurtarıldı
ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralı olmadığı açıklandı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR