Karaman'da 19 yaşındaki Mevlüt Ozan Atlar, 15 yıl önce kayıplara karışmıştı. Atlar'ı öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl tutuklanan Kadir Sarıkavak'ın çiftliğinde yapılan aramalarda beton altına gömülü 23 adet kemik bulundu.

Karaman'da yaşayan Mevlüt Ozan Atlar, 2011'in Ocak ayında ortadan kayboldu. Anne Ayşe Atlar, o dönem kayıp başvurusunda bulundu ancak Mevlüt Ozan'ın izine rastlanmadı. 2023'te soruşturma dosyasını tekrar açan savcılık, Atlar'ın en son alacağını almak için çalıştığı çiftliğin sahibi Kadir Sarıkavak'ın yanına gittiğini, Atlar ve Sarıkavak arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet olduğunu, Sarıkavak'ın daha önce Atlar'ı darbettiğini tespit etti.

Bu bilgiler üzerine geçtiğimiz yıl şubat ayında gözaltına alınan Kadir Sarıkavak tutuklanırken, hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede her ne kadar Mevlüt Ozan Atlar'ın cesedine ulaşılamamış olsa da Sarıkavak tarafından öldürülüp cesedinin yok edilmiş olabileceği değerlendirildi.

Mevlüt Ozan Atlar

AHIRDAN KEMİK FIŞKIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre savcılığın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında Kadir Sarıkavak'ın sahibi olduğu Yeşildere mevkiinde bulunan çiftlikte detaylı araştırma yapıldı. Ahırın beton kısmında yapılan kazıda betonun altında 23 adet kemik ve halı parçası bulundu.

BAŞKALARI DA KATLEDİLMİŞ

Kemiklerden ikisinde birbirleriyle uyumlu erkeğe ait DNA profiline rastlandı. Ancak Mevlüt Ozan'ın ailesinden alınan DNA örnekleri ile kemik üzerindeki izler eşleşmedi. Kemikler üzerinde Adli Tıp Kurumu'nun çalışmaları devam ediyor.

İddianamede, Atlar'ın yine 2011 yılından beri kayıp olan Bekir Özkay ve Nermin Erkara'nın kaybolmasıyla ilgili şüpheli olan Mustafa M. ve Bünyamin M.'ye ait çiftlikte, sonrasında ise Sarıkavak'a ait çiftlikte çalıştığı, Bekir Özkay ve Nermin Erkara ile ilgili konuşmalar duymuş olabileceği ve bu nedenle öldürülmüş olabileceğine yer verildi. Çiftlik evinde bulunan kemiklerin Bekir Özkay'a ait olup olmadığı araştırılacak.

İNTERNET ARAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Kadir Sarıkavak'ın telefonunda yapılan incelemelerde ise sık sık kanun maddelerini araştırıp okuduğu, bunlarla ilgili ekran görüntüsü alıp bu tür videoları telefonuna indirdiği ortaya çıktı. 'Şüpheden sanık yararlanır' maddesini araştırdığı, bir şahsın eşini öldürdüğü ve tutuklandığı ancak cesedin bulunmaması nedeniyle beraat ettiğine yönelik içeriğin yer aldığı bir videoyu telefonuna indirdiğini tespit edildi.

Kadir Sarıkavak

'OKUMAK İÇİN İNDİRDİM' SAVUNMASI

Ayrıca 'İfade verirken nelere dikkat etmelisiniz' şeklinde video içeriklerine rastlandı. Kadir Sarıkavak ifadesinde, bu tür videoların hoşuna gittiğini, okumak için indirdiğini söylediği belirtildi.

