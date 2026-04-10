İhlas Haber Ajansı
Karaman'da işçi servisi ile tır çarpıştı! Yaralılar var
Karaman'da fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
Özetle DinleKaraman'da işçi servisi ile tır çarpıştı! Yaralıla...
Karaman-Ereğli kara yolu üzerindeki bir kavşakta, işçi taşıyan bir midibüs ile çelik demir yüklü bir tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
- Kaza, Karaman-Ereğli kara yolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi.
- Midibüs, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasına işçi taşıyordu.
- Tır, kavşakta dönüş yapıyordu.
- Kazada sürücüler ile midibüsteki 10 işçi yaralandı.
- Olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Karaman-Ereğli kara yolu üzerindeki kavşakta organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasına işçi taşıyan Mustafa Ç. idaresindeki midibüs, kavşakta dönüş yapan Hüseyin A. idaresindeki çelik demir yüklü tırla çarpıştı.
12 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücüler ile midibüsteki 10 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
