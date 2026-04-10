Karaman'da fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Karaman-Ereğli kara yolu üzerindeki kavşakta organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasına işçi taşıyan Mustafa Ç. idaresindeki midibüs, kavşakta dönüş yapan Hüseyin A. idaresindeki çelik demir yüklü tırla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile midibüsteki 10 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

