İçişleri Bakanlığının hazırladığı yeni yönetmelikle tüm kafa karışıklıkları ortadan kaldırılacak. Bu ay sonunda açıklanması beklenen kurallarla ilgili tebliğde vatandaşları rahatlatacak düzenlemeler yolda.

EMRAH ÖZCAN - Araçlarda kullanılan multimedya, ses ve görüntü sistemleriyle ilgili hazırlanan yeni yönetmeliğin detayları netleşmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, bu ay sonunda çıkması beklenen yeni yönetmelikte tüm kafa karışıklıkları giderilecek. Eller serbest navigasyon ve telefon kullanımı gibi kolaylıklar sağlayan multimedya ekranların takılmasının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olmayacak.

Yönetmelikte vatandaşı rahatlatacak maddeler var: Trafik kanunu yenileniyor

Sürüş ve trafik güvenliğini etkilemeyen konularda sürücülere esneklik sağlanacak. Ancak araç seyir hâlinde iken ekranlarda video oynatılmasına izin verilmeyecek.

Bu araç muayene istasyonlarında ve trafik denetleme noktalarında kontrol edilecek. Seyir hâlinde video oynatımına izin veren ekran sistemlerine ceza yazılacak.

Absürt bir durum olmadığı hâlde, ekran sisteminin nerede olduğu da önemli olmayacak.

DAHA ÖNCE BASILAN APP PLAKALAR SERBEST

Ses sistemlerinde ise araçların orijinal hoparlörü yerine yüksek desibelli hoparlör takılmasına müsaade edilecek.

Ancak bagajda ya da farklı noktalara ekstra ses oluşturmak için takılan subwoofer ve kutu bas gibi aksesuarlara izin verilmeyecek.

Kamuoyunda ‘APP plaka’ denilen plakalar konusunda ise şoför odaları tarafından önceden basılan plakalar kullanılmaya devam edilecek.

Plakalar iptal edilmeyecek, ceza verilmeyecek. Ancak odalara plaka basımlarını uygun hâle getirmeleri için 1 Ocak 2027’ye kadar süre tanınacak.

Uygun hâle getirmeyen odaların plaka basma yetkileri 6 aylığına iptal edilecek. Vatandaş mağduriyet yaşamaması için yetki başka bir odaya resen devredilecek. 6 ay içinde uygun şartları sağlayan odalara yetkileri geri iade edilecek.

TRAFİK KAZALARINDA BEŞ BİN KİŞİ ÖLÜYOR

İstatistiki verilere göre trafik kazalarında Türkiye’de her yıl yaklaşık 300 bin vatandaşımız yaralanıyor, yaklaşık 5 bin vatandaş ise hayatını kaybediyor. Bu sebeple trafik kazalarıyla ilgili yapılan araştırmalar ve eldeki veriler, yeni yönetmelikte de belirleyici unsur oldu;

KESİNLİKLE TAVİZ VERİLMEYECEK

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kazaların yaklaşık yüzde 90’nına yol açan ters şeritte seyir, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanımı, hız limitlerinin aşılması, araçtan inerek yolu kesme ve saldırgan davranışlar konusunda kesinlikle geri adım atılmayacak.

1 VE 2 NUMARA CAM FİLMİ SERBEST

Araçlara cam filmi ve yazı ise mevcut yönetmelikteki şekliyle uygulanacak.

Sürücünün görüşünü engellememek ve içerisinin “görünürlüğünü tamamen kapatmamak” şartıyla yan camlara 1 ve 2 numara film serbest olacak.

Ön cama ise görüşü engelleyecek film kaplatmak mevcuttaki gibi cezaya tabi olacak. Ruhsata işlenmemiş ise araçlara yazı yapıştırmak ya da yazdırmak yine yasak kapsamında.

