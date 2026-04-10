Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, çocukların sahalara ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirilen FIFA Arena projesinin açılış töreni için İstanbul'a geldi.

FIFA Üye Federasyonlar Direktörü Elkhan Mammadov ile birlikte Türkiye'ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu karşıladı.

İbrahim Hacıosmanoğlu - Gianni Infantino

Türkiye'ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Infantino, çocukların sahalara ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirilen FIFA Arena projesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

FIFA, 2025 yılında başlattığı proje kapsamında dünya genelinde 100 ülkede 2031 yılına kadar en az bin sahayı hizmete sunmayı hedefliyor. Türkiye'de ilk etapta 60 sahanın tamamlanarak gençlerin spora erişiminin kolaylaştırılması planlanıyor.

