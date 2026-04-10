19,5 milyar liralık tarımsal destek ödemesi hesaplara yatıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin merakla beklediği müjdeli haberi verdi. Bakan Yumaklı, 19,5 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını duyurdu. İşte üreticilere yapılacak destekler...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
- Toplam tarımsal destek ödemesi 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 liradır.
- Planlı üretim desteği 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 liradır.
- Kırsal kalkınma yatırımları desteği 49 milyon 686 bin 547 liradır.
- Hayvan gen kaynakları desteği 4 milyon 208 bin 50 liradır.
- T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4; Vergi Kimlik Numarası son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 olan üreticilere ait ödemeler 10 Nisan saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacaktır.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını söyledi.
Çiftçilere yapılacak destek ödemeleri şöyle:
- Planlı üretim desteği: 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 lira
- Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 49 milyon 686 bin 547 lira
- Hayvan gen kaynakları desteği: 4 milyon 208 bin 50 lira
TC KİMLİK NUMRASI DETAYI...
T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4; Vergi Kimlik Numarası son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 olan üreticilere ait planlı üretim desteği ile diğer destek ödemelerin 10 Nisan saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.
