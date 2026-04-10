Kira Sertifikası, kaynağa dönüştürülebilecek bir varlığı dayanak alarak ihraç edilmesi nedeniyle daha korunaklı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle özellikle katılım bankacılığı müşterileri için güvenli bir yatırım alternatifidir. Kira Sertifikası getiri oranları ihraç bazında değişiklik göstermektedir. Peki,ihraçtan kira sertifikası nasıl alınır?

Kira sertifikası (sukuk) ihraç aşamasında satın almak isteyen yatırımcıların, öncelikle bir katılım bankasında ya da yetkili bir aracı kurumda yatırım hesabı bulunmalıdır. Kira sertifikası alım satım işlemlerinde yatırım hesap numarası ve imzalı talep formu gereklidir.

İhraç sürecinde belirlenen talep toplama tarihleri içinde, bankaların şubeleri, dijital kanalları (internet ve mobil uygulamalar) veya aracı kurumların iletişim hatları aracılığıyla başvuru yapılabilir.

İHRAÇTAN KİRA SERTİFİKASI ALIMI ADIMLARI

İhraçtan kira sertifikası (sukuk) almak oldukça kolaydır ve birkaç basit adım gerektirir.

1. Yatırım hesabı açın

Öncelikle bir katılım bankasında ya da yetkili bir aracı kurumda yatırım hesabı açın.

2. İhraç duyurularını takip edin

Hazine, katılım bankaları veya şirketler tarafından yapılacak kira sertifikası ihraçları belirli tarihlerde duyurulur. Bu duyuruları takip ederek sürecin ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Duyurularda şu bilgiler bulunur:

Talep toplama tarihleri

Minimum/maksimum yatırım tutarı

Vade ve getiri yapısı yer alır.

3. Talep toplama sürecinde başvuru yapın

Belirlenen tarihler arasında:

Banka şubesi

Mobil/internet bankacılığı

Aracı kurum platformları üzerinden talebinizi iletebilirsiniz.



KİRA SERTİFİKASI AVANTAJLARI

Kira Sertifikaları yatırımcılar için sabit veya bazı kira sertifikası türleri için değişken kira gelirlerine dayalı kupon getirisi sunar.

Kira sertifikaları ikinci el piyasada likidite imkânına sahiptir. Yatırımcılar sahip oldukları kira sertifikalarının bir kısmını ya da tamamını vadesinden önce nakde çevirebilirler.

Kira sertifikaları ile ilgili detaylı bilgiler, kira sertifikalarının güncel oranları ve kira sertifikası getirisi hesaplama için size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

