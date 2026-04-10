ABD ve İsrail arasındaki ateşkesi kalıcı barışa dönüştürmeyi hedefleyen kritik müzakereler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlıyor. Tahran ve Washington D.C'den üst düzey heyetlerin katılacağı diplomasi trafiğine Pakistan Hava Kuvvetleri "havada koruma kalkanı" kurarak askeri destek verecek. İsrail'in, İran heyetine yönelik muhtemel sabotaj ihtimaline karşı Pakistan'a ait J-10C ve JF-17 savaş uçakları ile AWACS sistemleri, Tahran heyetini taşıyan uçağa İran'ın Hürmüzgan kentinden itibaren eşlik edecek.

ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan 40 günlük şiddetli çatışmaların ardından, 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi için kritik bir adım atılıyor. Pakistan'ın başkenti İslamabad, bölgedeki tansiyonu düşürmeyi hedefleyen tarihi müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası kamuoyunun gözü kulağı bu diplomatik trafiğe çevrilmişken, Pakistan hükümeti olası bir sabotajı engellemek adına askeri teyakkuz seviyesini en üst düzeye çıkardı.

İsrail hükümetinin ise müzakere masasına yönelik sergilediği mesafeli tutum ve savaşın devamı yönündeki sinyalleri, barış görüşmelerinin güvenliği konusundaki endişeleri artırıyor.

İRAN HEYETİ İÇİN HAVADA KORUMA KALKANI

İran Meclis Başkanı önderliğindeki üst düzey heyetin ABD'li yetkililerle görüşmek üzere bu gece İslamabad'a ulaşması beklenirken, Pakistan Hava Kuvvetleri olağanüstü bir güvenlik operasyonu başlattı. İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas semalarında görülen Pakistan savaş uçakları, İranlı diplomatları taşıyan uçağa eşlik etmek üzere bölgeye intikal etti.

GÜVENLİK KUBBESİ KURULDU

Pakistan ordusu, yalnızca bir refakat göreviyle yetinmeyerek İran ve Basra Körfezi üzerinde adeta bir güvenlik kubbesi inşa etti. Bölgedeki hava sahasını kontrol altında tutan Pakistan, herhangi bir hava saldırısı riskine karşı stratejik noktaları gözetim altına aldı. Bu geniş kapsamlı güvenlik hattının temel amacı, diplomatik heyetlerin İslamabad’a sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlamak ve bölgesel aktörlerin süreci baltalamasına izin vermemek olarak açıklandı.

İsrail'in daha önce Katar'ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen müzakereler sırasında Hamas yetkililerine yönelik düzenlediği hava saldırısı, barış çabalarının çökmesine neden olmuştu. Benzer bir senaryonun İslamabad sürecinde de yaşanmasından endişe eden Pakistan hükümeti, bu kez hiçbir risk almayarak askeri gücünü diplomasiyi korumak için seferber etti.

BEYAZ SARAY HEYETİNDE KRİTİK İSİMLER

Washington kanadından gelen açıklamalar ise müzakerelerin ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Beyaz Saray, İslamabad’daki masaya ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner gibi kilit isimlerin katılacağını duyurdu.

J-10C VE JF-17'LER GÖREVDE

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait J-10C savaş uçakları ile JF-17 Block III modellerinin, heyete eşlik eden filoda başrol oynadığı bildirildi. F-16'ların da destek verdiği bu devasa hava operasyonu, bölgedeki olası bir hava angajmanına karşı tam donanımlı bir şekilde yürütülüyor.

Pakistan'ın envanterindeki en güçlü kozlardan biri olan J-10C uçakları, sahip oldukları aktif elektronik taramalı dizi radarları (AESA) sayesinde bölgedeki hava trafiğini anlık olarak takip ediyor. PL-15 görüş ötesi füzeleriyle donatılan bu uçaklar, Pakistan’a en uzun menzilli hava üstünlüğü kabiliyetini sunarak olası bir İsrail müdahalesini çok uzak mesafelerden engelleyebilecek bir kapasite sergiliyor.

AWACS DESTEĞİ İLE KESİNTİSİZ GÖZETLEME

Güvenlik operasyonunun kalbinde ise AWACS (Havadan Erken Uyarı ve Kontrol) uçakları yer alıyor. Pakistan Hava Kuvvetleri, savaş uçaklarına sağladığı AWACS desteğiyle kör noktaları ortadan kaldırarak tam zamanlı bir veri akışı sağlıyor. Bu sayede, radar tespitinden kaçmaya çalışan her türlü unsur anında saptanarak imha edilebilecek bir hedef haline getiriliyor.

