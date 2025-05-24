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Kars'ta fırtına felaketi! Çatılar uçtu, evleri başlarına yıkıldı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars'ta beklenmedik anda bastıran fırtına, evleri ve çatıları uçurdu, Bölge halkı büyük paniğe kapılırken, evlerin zarar gördüğü anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars'ta vatandaşları paniğe sürükleyen bir doğa olayı yaşandı.

Kars merkez Başkaya köyünde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, evlerin çatılarını yerinden sökerek metrelerce uzağa savurdu.

Kars'ta fırtına felaketi! Çatılar uçtu, evleri başlarına yıkıldı... - 1. Resim

VATANDAŞLAR PANİĞE KAPILDI, ÇATILAR UÇTU

Uçan çatı parçaları etrafa saçılırken, o anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşların korku dolu anlar yaşadı.

Yaklaşık 4 dakika süren şiddetli rüzgardan dolayı çok sayıda evde zarar oluşurken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli oldu.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çatıdan kopan parçaların etrafa savrulması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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