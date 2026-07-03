Katliam gibi kaza! Araçlar çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti
Çankırı'da iki aracın çarpışması sonucu ortalık savaş alanında döndü. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
- Kaza, Çankırı-Kızılırmak karayolu Bozkır köyü mevkiinde meydana geldi.
- Kaza, İzzet Gümüşbuğa (43) idaresindeki 16 ALY 258 plakalı otomobil ile Remzi Akdemir (75) yönetimindeki 06 HD 7613 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın çarpışmasıyla oldu.
- Kazada otomobil sürücüsü ve Hasan Salih Gümüşbuğa (12) olay yerinde, hafif ticari araç sürücüsü Remzi Akdemir ise hastanedeki müdahalelere rağmen vefat etti.
- Yaralılar arasında Çiğdem G. (30), Abdullah G. (5), Esma Betül G. (9) ve Muhammet Emir Gümüşbuğa (5) bulunuyor.
- Yaralılar itfaiye tarafından araçlardan çıkarılarak Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Çankırı-Kızılırmak karayolu Bozkır köyü mevkiinde edinilen bilgiye göre, İzzet Gümüşbuğa (43) idaresindeki 16 ALY 258 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Remzi Akdemir (75) yönetimindeki 06 HD 7613 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı.
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3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlar şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Hasan Salih Gümüşbuğa (12) olay yerinde hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsü ile otomobildeki Çiğdem G. (30), Abdullah G. (5), Esma Betül G. (9) ve Muhammet Emir Gümüşbuğa (5) yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkarılarak Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Remzi Akdemir hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.