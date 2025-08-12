Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kazayı bıraktılar, kopan parmağı bulmak için seferber oldular

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Hatay'da dün gece otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün parmağı koptu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken vatandaşlar ve ekipler gece karanlığında telefon ışığıyla kopan parmağı arayıp buldu.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde otomobil ile aynı şeritte olan motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.A. yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Durum Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazayı bıraktılar, kopan parmağı bulmak için seferber oldular - 1. Resim

KOPAN PARMAĞI ARADILAR

Sağlık ekipleri yaralı sürücü H.A.’yı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken parmağının bir parçasının koptuğunu fark etti. Yaralı sürücü H.A. hastaneye götürülürken vatandaşlar kopan parmağı aramaya başladılar. Kaza yerinde kopan parmağı arayan görevliler, yolu kapatarak telefon fenerleriyle arama yaptılar. Motosiklet sürücüsü H.A'nın kopan parmağını bulan görevliler, parmak canlı kalsın diye buz küplerinin içine koyarak hastaneye götürdü. Vatandaşların telefon feneriyle kopan parmağı aradıkları anlar kameraya yansıdı.

Kazayı bıraktılar, kopan parmağı bulmak için seferber oldular - 2. Resim

"TELEFON FENERİYLE ARAYIP BULDULAR"

Kaza sonrası kopan parmağın telefon feneriyle aranarak bulunduğunu ifade eden meraklı vatandaş Utku Kartal, "Ben buraya alışveriş yapmak için markete geldim. İçerideyken büyük bir ses geldi. Motosiklet ile otomobil çarpıştı. Bayağı kalabalık oluştu. Kaza sonrası kopan parmağı, telefon feneriyle arama başladılar. Motosiklet sürücüsünün parmağı kopmuştu. Kopan parmağı telefon feneriyle arayıp buldular. Parmağı bulduktan sonra canlı kalsın diye buzun içine koyup hastaneye götürdüler" ifadelerini kullandı.

Kazayı bıraktılar, kopan parmağı bulmak için seferber oldular - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

