Adana'da kendisine ateş eden ağabeyini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı. Olayın, babalarına ait dükkandan elde edilen kira gelirinin paylaşılması nedeniyle yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı ortaya çıktı.

7 Haziran günü Adana'nın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde iddiaya göre, Muhammet P. (49) ile ağabeyi Ercan P. (55) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

BİRİ VURDU, DİĞERİ BIÇAKLADI

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Ercan P., kardeşi Muhammet P.'ye tabancayla ateş etti. Muhammet P. ise yanında bulunan bıçakla ağabeyini çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ercan P.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Muhammet P. ise hastaneye kaldırıldı.

Kendisini vuran ağabeyini öldürdü! Kardeş katlinin altından para çıktı

KİRA GELİRİ YÜZÜNDEN ANLAŞAMAMIŞLAR

Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada, Ercan P.'nin babası Cevdet P.'ye ait dükkanı kiraya verdiği ve elde edilen kira gelirini kardeşleri arasında eşit şekilde paylaştırmadığı gerekçesiyle taraflar arasında husumet bulunduğunu tespit edildi. Olay günü Muhammet P.'nin bu konuyu görüşmek için ağabeyinin yanına gittiği öğrenildi.

Kendisini vuran ağabeyini öldürdü! Kardeş katlinin altından para çıktı

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Muhammet P., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Babamın dükkanından gelen kira gelirini, kardeşler arasında eşit paylaştırmıyordu. Bu sorunu konuşmak için yanına gittiğimde bana tabancayla ateş etti. Ben de kendimi korumak için bıçakladım. Öldürmek istemiyordum, pişmanım" dediği öğrenildi.

Kendisini vuran ağabeyini öldürdü! Kardeş katlinin altından para çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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