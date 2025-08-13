Kişi başı 1500 euro ödediler! Hevesleri kursaklarında kaldı
İstanbul'da 20 kişilik bir kadın grubu, kişi başı 1500 euro ödeyerek bir tur şirketinden Japonya gezisi organize etti. Tur aldıkları şirket iflas edince hayatlarının şokunu yaşayan grup, mağduriyetlerinin giderilmesini isteyerek yargı yoluna başvurdu.
İstanbul Büyükçekmece’de 20 kişilik bir kadın grubu, Japonya’ya gitmek için sosyal medyada yaptıkları araştırma sonucunda Turumbu isimli bir firmaya ulaştı. İddiaya göre kişi başı 3 bin 500 euro olan tur masrafı, erken ödeme ile kişi başı 1500 euroya düştü. Ödemelerini yapıp kasım ayında seyahat hazırlığı yapan kadınlar, tur şirketinden programın iptal olduğunu ve ödemenin 21 gün içerisinde yapılacağı mesajını aldı.
KONU YARGIYA TAŞINDI
Olayla ilgili araştırma yapan mağdurlar, aynı şirketle Japonya’ya ve İtalya’ya tura giden vatandaşların dönerken firma tarafından mağdur edilip dönüş masraflarının karşılanmadığını öğrendiklerini öne sürdü. Şirketten hiçbir muhatap bulamadıklarını söyleyen vatandaşlar, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle konuyu savcılığa taşıdı.
"KASIM AYINDA GİDECEKTİK"
Mağdur grup içinde olan Seval Bek, yaşadıkları olayla ilgili "Sosyal medyada, internette yapmış oldukları ve Instagram'da yapmış oldukları reklamları gördük. Sonrasında da onlarla görüşmeye başladık. Japonya’ya tur aldık. 10 günlük turu 3 bin 500 euro iken biz 1500 euro’ya aldık. Kasım ayında gidecektik." dedi.
Bek mağduriyetleri ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:
"4 -21 GÜN İŞ GÜNÜ İÇİNDE ÖDEME YAPACAKLARINI SÖYLEDİLER"
"Firma şu anda temmuz ayında Japonya’ya gönderdiği insanlara 'Şirketimiz iflas etmiştir. Bundan sonra dönüşü kendiniz sağlamak zorundasınız' diye bir mesaj attı. Aynı şekilde Avrupa’daki turlara gidenlere de mesajlar attı. Sonra firma sahiplerinden hepimize mesajlar düşmeye başladı. Şirketin iflas ettiğini ve bundan sonrasında hiçbir şekilde bu hizmeti veremeyeceklerini, kendilerine dönüş yaptığımız takdirde de 14 -21 gün iş günü içinde ödeme yapacaklarını söylediler.
"TURU UCUZA ALINCA ŞÜPHELENDİK"
Fakat sonrasında biz firmaya yani 1 Ağustos itibariyle hiçbir şahsa ulaşamadık. Telefonla bağlantı kuramadık, hiçbir şekilde cevap gelmedi. Bunun üzerine bütün mağdurlar toplanıp bu konuda yasal haklarımızı aramak mağduriyetimizi gidermek için başvuru yapmaya geldik. Turu ucuza alınca şüphelendik araştırma da yaptık. Tura giden kişilerle kontağa geçerek teyit ettik. Ayrıca bu konuda düzenli olarak firmayla da irtibattaydık. Bu noktaya kadar da hiçbir sorun yoktu"