Kişi başı 1500 euro ödediler! Hevesleri kursaklarında kaldı

İstanbul Büyükçekmece’de 20 kişilik bir kadın grubu, Japonya’ya gitmek için sosyal medyada yaptıkları araştırma sonucunda Turumbu isimli bir firmaya ulaştı. İddiaya göre kişi başı 3 bin 500 euro olan tur masrafı, erken ödeme ile kişi başı 1500 euroya düştü. Ödemelerini yapıp kasım ayında seyahat hazırlığı yapan kadınlar, tur şirketinden programın iptal olduğunu ve ödemenin 21 gün içerisinde yapılacağı mesajını aldı.

KONU YARGIYA TAŞINDI

Olayla ilgili araştırma yapan mağdurlar, aynı şirketle Japonya’ya ve İtalya’ya tura giden vatandaşların dönerken firma tarafından mağdur edilip dönüş masraflarının karşılanmadığını öğrendiklerini öne sürdü. Şirketten hiçbir muhatap bulamadıklarını söyleyen vatandaşlar, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle konuyu savcılığa taşıdı.

"KASIM AYINDA GİDECEKTİK"

Mağdur grup içinde olan Seval Bek, yaşadıkları olayla ilgili "Sosyal medyada, internette yapmış oldukları ve Instagram'da yapmış oldukları reklamları gördük. Sonrasında da onlarla görüşmeye başladık. Japonya’ya tur aldık. 10 günlük turu 3 bin 500 euro iken biz 1500 euro’ya aldık. Kasım ayında gidecektik." dedi.

Seval Bek

Bek mağduriyetleri ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: