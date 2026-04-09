Sarıyer’de bir kız yurdunun çamaşırhanesine girerek uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Birden fazla suçtan adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün saat 20.15 sıralarında Sarıyer'de bulunan kız yurdunda meydana geldi. Gizlice yurda giren ve uygunsuz hareketler yapan şahıs ihbar üzerine adrese gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gizlendiği çamaşırhanede yakalandı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Şahsın yabancı uyrukluğu olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki M.K. isimli sapığın yurdun çamaşırhanesine nasıl girdiği konusunda inceleme başlatıldı. Suç kaydı olan şüpheli hakkında kayıp kaydı olduğu tespit edilmişti. Şüpheli M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından "hayasızca hareketlerde bulunmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlali" suçlarından adliyeye sevk edildi.



TUTUKLANARAK CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık ifadesinin ardından şüpheli M.K., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs, "hayasızca hareketlerde bulunmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

