İstanbul Sarıyer'de yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.K., kız yurdunun çamaşırhanesine girerek uygunsuz hareketlerde bulundu. Şahıs yakalanırken, yurdun çamaşırhanesine nasıl girdiği konusunda da inceleme başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 20.15 sıralarında Sarıyer'de bulunan kız yurdunun çamaşırhanesine gizlice giren ve uygunsuz hareketlerde bulunan M.K.(28) isimli şüpheli şahsı yapılan çalışmalar neticesinde yakalayarak gözaltına aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yabancı uyruklu şüphelinin, yurdun çamaşırhanesine nasıl girdiği konusunda inceleme başlatıldı. Suç kaydı olan ve hakkında kayıp kaydı olduğu belirlenen şüpheli şahıs, "hayasızca hareketlerde bulunmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlali" suçlarından adli makamlara sevk edilecek.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

08.04.2026 günü saat 20.15 sıralarında, ilimizde bulunan bir öğrenci yurdundan gelen ihbar üzerine kolluk birimlerince olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre; kimliği başlangıçta belirlenemeyen, yabancı uyruklu bir erkek şahsın, kız öğrenci yurduna ait çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde bulunduğu anlaşılmış, şahsın söz konusu alana nasıl girdiği hususunda inceleme başlatılmıştır. Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve devamında yapılan kimlik tespit işlemleri neticesinde şahsın kimliği belirlenmiş olup, daha önce suç kaydının bulunduğu ve hakkında kayıp şahıs kaydı olduğu tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçları kapsamında adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

