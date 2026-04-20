İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de korkunç olay! Cesedin yanında 3 not bulundu
Kocaeli'de yalnız yaşayan 2 çocuk babası Sercan M., evinde ölü olarak bulunmuştu. Talihsiz adamın kesin ölüm sebebi araştırılırken yanında bulunan 3 not dikkat çekti. Biri eski eşine ikisi ise evlatlarınaydı...
İzmit'te yalnız yaşayan Sercan M., komşuları tarafından evinde ölü bulundu.
- İzmit ilçesine bağlı Yenimahalle Samet Sokak'taki bir evde meydana geldi.
- Haber alamayan komşuları merak edip eve girdiğinde Sercan M.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
- Sağlık ekipleri Sercan M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
- Sercan M.'nin 3 yıl önce eşinden boşandığı ve iki çocuğu olduğu belirtildi.
- Sercan M.'nin eski eşine ve çocuklarına notlar bıraktığı görüldü.
0:00 0:00
1x
Olay, İzmit ilçesine bağlı Yenimahalle Samet Sokak'taki bir ikamette meydana geldi. Haber alamadıkları Sercan M.'yi merak eden komşuları kapısını çaldı. Açan olmayınca içeri girdiklerinde ise korkunç bir manzara ile karşılaştı.
CESEDİ BULUNDU
Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, hareketsiz halde yatan Sercan M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
3 SENE ÖNCE AYRILMIŞ
Sercan M.'nin 3 yıl önce eşinden boşandığı, yalnız yaşadığı, biri kız biri erkek iki çocuğunun bulunduğu ve çocukların anneleriyle birlikte kaldığı belirtildi.
EVLATLARINA NOT BIRAKMIŞ
Sercan M.'nin eski eşine ve çocuklarına ayrı ayrı notlar bıraktığı görüldü. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
