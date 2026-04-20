Kocaeli'de yalnız yaşayan 2 çocuk babası Sercan M., evinde ölü olarak bulunmuştu. Talihsiz adamın kesin ölüm sebebi araştırılırken yanında bulunan 3 not dikkat çekti. Biri eski eşine ikisi ise evlatlarınaydı...

Olay, İzmit ilçesine bağlı Yenimahalle Samet Sokak'taki bir ikamette meydana geldi. Haber alamadıkları Sercan M.'yi merak eden komşuları kapısını çaldı. Açan olmayınca içeri girdiklerinde ise korkunç bir manzara ile karşılaştı.

Kocaeli'de korkunç olay! Cesedin yanında 3 not bulundu

CESEDİ BULUNDU

Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, hareketsiz halde yatan Sercan M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaeli'de korkunç olay! Cesedin yanında 3 not bulundu

3 SENE ÖNCE AYRILMIŞ

Sercan M.'nin 3 yıl önce eşinden boşandığı, yalnız yaşadığı, biri kız biri erkek iki çocuğunun bulunduğu ve çocukların anneleriyle birlikte kaldığı belirtildi.

EVLATLARINA NOT BIRAKMIŞ

Sercan M.'nin eski eşine ve çocuklarına ayrı ayrı notlar bıraktığı görüldü. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

