Hatay’da silahla vurulan ve hayati tehlikesi devam eden 17 yaşındaki genç kızın, ablası tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Olayda kullanılan tüfek tavuk kümesinde bulunurken, genç kızın ablasına yardım eden 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesi yaşadığı konteynerde başından silahla vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki Eylül M.’nin yaralanmasına ilişkin olayda sır perdesi aralandı.

6 Ocak 17 yaşındaki Eylül M., ailesiyle birlikte yaşadığı konteynerde başından vurulmuş halde bulunmuştu. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmişti.

Konteynerde silahla vurulmuştu! Genç kıza dehşeti yaşatan en yakını çıktı

VURAN KİŞİ ABLASI ÇIKTI

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, korkunç olaya ilişkin gerçeği ortaya çıkardı. Eylül’ü yaralayan kişinin ablası E.M. olduğu ortaya çıktı.

TÜFEĞİ KÜMESE SAKLAMIŞ

Elif’in yaralı bulunduğu alana 200 metre uzaklıktaki tavuk kümesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 7.65 mm fişek bulundu. Elif’in ablasına silah temin eden şüphelilerin S.Y., D.S. ile M.Ç. oldukları tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ YARDIM ETMİŞ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 91 adet fişek, 1 şarjör 100 adet fişek, 123.37 gram esrar maddesi, 1 adet AK-47 Kaleşnikof marka tüfek ve 3 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 269 adet av tüfeği kartuşu, 3 adet bıçak, 111 bin TL para ve 300 Amerikan doları, 1 adet esrar öğütücü aparat, 1 adet hassas terazi, tüfek dürbünleri ve aparatlar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.

