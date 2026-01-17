Konya'da bir kişi, tartıştığı kız kardeşini tabancayla öldürüp annesini ağır yaraladıktan sonra intihar etti. Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan katilin kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

Konya’da tartıştığı kız kardeşini tabancayla öldüren, annesini ağır yaralayan kişi, ardından canına kıydı.

ÖNCE KIZ KARDEŞİ VE ANNESİNİ VURDU ARINDAN İNTİHAR ETTİ

Korkunç olay, saat 21.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Caferçelebi Sokak üzerinde meydana geldi.

Nadir Türkmen

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir sitede yaşayan 23 yaşındaki Nadir Türkmen, evde bulunan kız kardeşi Nisa Türkmen ile tartıştı. Tartışma sırasında şahıs yanında bulunan tabancayla kız kardeşi ve annesi İsmihan Türkmen'i vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Konya’da aile faciası! 23 yaşındaki genç dehşet saçtı

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahıs ve kız kardeşinin olayda hayatını kaybettiğini belirlerken ağrı yaralanan anne yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin sürüdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da aile faciası! 23 yaşındaki genç dehşet saçtı

CEZAEVİNDEN YENİ TAHLİYE OLMUŞ

Öte yandan katil Nadir Türkmen’in cezaevinden kısa bir süre önce tahliye olduğu ve 10'a yakın suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası