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Konya'da 'Şah-Mat' operasyonu: 21 tutuklama, 74 mağdur kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da yürütülen "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" soruşturması çerçevesinde, 'Şah-Mat' operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 28 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 74 mağdur kurtarıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" soruşturması çerçevesinde, 3 ay süren projeli çalışma sonrası kent genelinde faaliyet gösteren 10 farklı masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edildi. 'Şah-Mat' adlı operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FUHUŞA KARŞI ŞAH-MAT OPERASYONU

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlerin ardından 'Şah-Mat' adı verilen büyük çaplı bir operasyon düzenlendi. 90 ekipten oluşan ve toplamda 239 polisin görev aldığı operasyon, eş zamanlı olarak birçok adrese yapıldı. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda fuhuş yaptıkları tespit edilen 74 kadın mağdur olarak kurtarıldı.

Konya'da 'Şah-Mat' operasyonu: 21 tutuklama, 74 mağdur kurtarıldı - 1. Resim

ÇOK MİKTARDA PARA VE SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda yüklü miktarda para, çeşitli dövizler ve altın ele geçirildi, 915 bin 610 lira, 530 Euro, 175 Amerikan doları, 5 Ukrayna grivnası, 5 Gürcistan larisi ve 18 gram altına el konuldu. Ayrıca yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, çeşitli çaplarda 92 fişek, 12 kamera kayıt cihazı, 20 alarm sistemi, 10 alarm kumandası ve 25 el telsizi bulundu. Muhtelif miktarda bulunan uyuşturucu maddelerine de el konuldu.

Konya'da 'Şah-Mat' operasyonu: 21 tutuklama, 74 mağdur kurtarıldı - 2. Resim

28 ŞÜPHELİDEN 21'İ TUTUKLANDI

Yakalanan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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