Konya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 8 yaralı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Konya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.
Konya'nın Derebucak ilçesinde F.G. (38) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen yolcu otobüsüyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde sıkışan sürücü F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan otobüsteki 8 kişi Derebucak ve Beyşehir Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü F.G'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz