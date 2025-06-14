Konya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 8 yaralı

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde sıkışan sürücü F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İlgili Haber Boğaz'da zincirleme trafik kazası! FSM Köprüsü'nde ölü ve yaralılar var YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Kazada yaralanan otobüsteki 8 kişi Derebucak ve Beyşehir Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü F.G'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'nın Derebucak ilçesinde F.G. (38) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen yolcu otobüsüyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.