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Konya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 8 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Konya&#039;da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 8 yaralı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde F.G. (38) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen yolcu otobüsüyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde sıkışan sürücü F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 8 yaralı - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan otobüsteki 8 kişi Derebucak ve Beyşehir Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü F.G'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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