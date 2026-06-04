Mersin'de 27 ay önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettikleri düşünülen emekli çiftin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gerçeğe ulaşıldı. JASAT ekiplerinin titiz çalışması ve bilirkişi raporları, yangının kundaklama sonucu çıkarıldığı ve olayın cinayet olabileceği şüphesini ortaya çıkardı. Baz kayıtlarıyla tespit edilen şüpheli, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 27 ay önce evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren Durmuş ve Elif Bütüner çiftinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İlk etapta yangın sonucu hayatlarını kaybettikleri değerlendirilen çiftin ölümüyle ilgili yapılan detaylı incelemelerde cinayet şüphesi ortaya çıktı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Mart 2024 tarihinde Erdemli ilçesine bağlı Arslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Evde çıkan yangının ardından bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, Durmuş Bütüner (54) ile eşi Elif Bütüner'in (49) hayatını kaybettiğini belirledi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından çift toprağa verilirken, olayla ilgili Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Küllerin altından cinayet çıktı! 27 ay sonra tutuklandı

Soruşturma kapsamında hazırlanan adli tıp raporunda, çiftin öldükten sonra çıkan yangında bedenlerinin yandığının değerlendirilmesi üzerine savcılık, olay yerinde uzman bilirkişi incelemesi yaptırdı. Bilirkişi heyeti, yangının insan eliyle çıkarıldığı yönünde rapor hazırlayınca ekipler, 46 yaşındaki C.Ö.'yü mercek altına aldı.

JASAT ekiplerinin baz istasyonu kayıtları üzerinde yaptığı incelemelerde, şüphelinin yangının çıktığı saatlere kadar olay yerinde bulunduğu, ertesi gün ise Mersin'deki kuyumcular bölgesinde tespit edildiği belirlendi. Geçtiğimiz ay gözaltına alınan C.Ö.'nün üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, ifadesinde olay günü akşam saatlerine kadar Bütüner çiftinin evinde olduğunu, daha sonra ayrıldığını öne sürdüğü öğrenildi.

Küllerin altından cinayet çıktı! 27 ay sonra tutuklandı

Yangın gecesi evde bulunduğunu kabul eden şüpheli, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan şüphelinin, olayın ardından düzenlenen cenazeye "cenazeleri sevmiyorum" gerekçesiyle katılmadığını söylediği iddia edildi.

Hayatını kaybeden Elif Bütüner'in ağabeyi İlhan Günay ise aile olarak ilk günden bu yana olayın bir kaza olmadığına inandıklarını belirterek, soruşturmayı yürüten savcılık ve JASAT ekiplerine teşekkür etti. Günay, mahkeme sürecinde adaletin tecelli edeceğine ve tutuklanan şüphelinin en ağır cezayı alacağına inandıklarını ifade etti.



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