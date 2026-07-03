Kurşunla yaralayıp darbederek öldürdüler! Cinayetin ardından yaptıkları kamerada
Aydın'da bir grup Abdulkadir Ataş'ı silahla vurduktan sonra darbederek öldürdü. Kameralar, hem saldırı anını hem de olay sonrası boş kovanın toplanarak delilin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı anları kaydetti.
- Olay, Kuşadası'nda dün sabah saat 05.45 sıralarında meydana geldi.
- Abdulkadir Ataş (27), henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup ile kavga etti.
- Kavga sırasında kalabalık grup arasından ateşlenen silahtan çıkan kurşun Ataş'a isabet etti.
- Ataş, silahla yaralandıktan sonra grup tarafından darbedilmeye devam edildi ve olay yerinde hayatını kaybetti.
- Güvenlik kamerası kayıtlarında, Ataş'ın vurulduğu ve darbedildiği anlar ile sonrasında bir kişinin boş kovanı arayıp cebine atarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
- Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında A.K. İzmir'de, F.B., M.E.B., A.A., M.D., A.C. ve D.İ. ise Aydın'da gözaltına alındı.
- Şüphelilerden A.A., M.D., M.E.B. ve F.B. tutuklanırken, A.K., A.C. ve D.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kanlı olay, Kuşadası ilçesinde dün 05.45 sıralarında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle Abdulkadir Ataş (27) ile bir grup arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında kalabalık grup arasından ateşlenen silahtan çıkan kurşun Abdulkadir Ataş'a isabet etti. Silahtan çıkan kurşunla koltuk altından yaralanan Ataş, olay sonrası kavga ettiği grup tarafından darbedilmeye devam edilirken, Ataş'ın bir süre sonra olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
OLAY ANI KAMERADA
Kuşadası'nda 27 yaşındaki Ataş'ın hayatını kaybettiği olaya ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Ataş'ın kavga ettiği kişilerden biri tarafından silahla vurularak yaralanıyor. Devam eden kavgada yere yığılan Abdulakdir Ataş'ın grup tarafından uzun süre darbedilmesi yer alıyor.
DELİL BIRAKMAMAK İÇİN KOVAN ARADILAR
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavganın ardından olay yerine gelen bir kişinin bölgede bir süre Abdulkadır Ataş'ın ölümüne neden olan kurşunun boş kovanını araması ve bulduktan sonra da delili bırakmamak için cebine atıp götürdüğü anlar oldu.
Olayla ilgili Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı soruşturmanın ardından olaya karışan A.K. İzmir'de, F.B., M.E.B., A.A. M.D., A.C. ve D.İ isimli şüpheliler Aydın'da gözaltına alındı. A.K. İzmir'de çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., M.D., M.E.B. ve F.B. tutuklanırken, A.C. ve D.İ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.