Aydın'da bir grup Abdulkadir Ataş'ı silahla vurduktan sonra darbederek öldürdü. Kameralar, hem saldırı anını hem de olay sonrası boş kovanın toplanarak delilin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı anları kaydetti.

Kanlı olay, Kuşadası ilçesinde dün 05.45 sıralarında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle Abdulkadir Ataş (27) ile bir grup arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında kalabalık grup arasından ateşlenen silahtan çıkan kurşun Abdulkadir Ataş'a isabet etti. Silahtan çıkan kurşunla koltuk altından yaralanan Ataş, olay sonrası kavga ettiği grup tarafından darbedilmeye devam edilirken, Ataş'ın bir süre sonra olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kurşunla yaralayıp darbederek öldürdüler! Cinayetin ardından yaptıkları kamerada

OLAY ANI KAMERADA

Kuşadası'nda 27 yaşındaki Ataş'ın hayatını kaybettiği olaya ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Ataş'ın kavga ettiği kişilerden biri tarafından silahla vurularak yaralanıyor. Devam eden kavgada yere yığılan Abdulakdir Ataş'ın grup tarafından uzun süre darbedilmesi yer alıyor.

Kurşunla yaralayıp darbederek öldürdüler! Cinayetin ardından yaptıkları kamerada

DELİL BIRAKMAMAK İÇİN KOVAN ARADILAR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavganın ardından olay yerine gelen bir kişinin bölgede bir süre Abdulkadır Ataş'ın ölümüne neden olan kurşunun boş kovanını araması ve bulduktan sonra da delili bırakmamak için cebine atıp götürdüğü anlar oldu.

Kurşunla yaralayıp darbederek öldürdüler! Cinayetin ardından yaptıkları kamerada

Olayla ilgili Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı soruşturmanın ardından olaya karışan A.K. İzmir'de, F.B., M.E.B., A.A. M.D., A.C. ve D.İ isimli şüpheliler Aydın'da gözaltına alındı. A.K. İzmir'de çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., M.D., M.E.B. ve F.B. tutuklanırken, A.C. ve D.İ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası