Nijerya'da kanlı çatışma! Çobanlar ile çiftçiler karşı karşıya geldi: 18 ölü
Nijerya'nın Niger eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan şiddet olayları can aldı. Beş köye yayılan çatışmalarda 18 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
- Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, 5 köyde şiddet olaylarının yaşandığını belirtti.
- Çatışmalarda 18 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.
- Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
- Bu tür çatışmalar Nijerya'nın kuzeyinde hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman yaşanıyor.
- Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
- Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla "Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi" olarak biliniyor.
Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, yaptığı açıklamada, eyaletin 5 köyünde çobanlar ile çiftçiler arasında şiddet olaylarının yaşandığını belirtti.
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18 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Abiodun, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, çatışmalarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti. Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
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Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla "Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi" olarak biliniyor.