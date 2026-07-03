BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü kayıpla kapatırken, altın ve dövizde yükseliş devam etti. Gram altın yüzde 2,79 değer kazanırken, yatırım fonları da haftayı artıda tamamladı.

BIST 100 endeksi, güne 56,70 puan ve yüzde 0,39 artışla 14.511,73 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.372,14 puanı, en yüksek 14.511,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kaybederek 14.417,91 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 51,67 puan ve yüzde 0,31 azalışla 16.740,68 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,16 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 1,53, teknoloji endeksi yüzde 1,41 ve hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Bu hafta yatırımcının yüzünü altın güldürdü! Borsa geriledi, kazanan belli oldu

EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 42'si geriledi. Astor Enerji, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,37 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,72 ile bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de dün açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD'de piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacmi düşük kaldı.

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Analistler, gelecek hafta yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru, Hazine nakit dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Almanya ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu hafta yatırımcının yüzünü altın güldürdü! Borsa geriledi, kazanan belli oldu

ALTINDA SON DURUM

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 174 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 6 milyon 286 bin 500 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,90, bileşik getirisi yüzde 40,30 seviyesinde gerçekleşti.

DÖVİZ KURU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,6011, satışta 46,7878 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,5754, satışta 46,7620 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1445, sterlin/dolar paritesi 1,3356 ve dolar/yen paritesi 161,3 düzeyinde seyrediyor.

Bu hafta yatırımcının yüzünü altın güldürdü! Borsa geriledi, kazanan belli oldu

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 artışla 71,9 dolardan işlem görüyor.

BU HAFTA KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN YATIRIM ARAÇLARI

BIST 100 endeksi, en düşük 14.031,72 puanı ve en yüksek 14.511,73 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,01 üzerinde 14.417,91 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,79 artışla 6 bin 267 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,77 yükselişle 42 bin 238 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 10 bin 212 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,79 artışla 10 bin 497 liraya yükseldi.

Bu hafta yatırımcının yüzünü altın güldürdü! Borsa geriledi, kazanan belli oldu

Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 artarak 46,8040 liraya, avro yüzde 0,49 yükselişle 53,5700 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,81, emeklilik fonları yüzde 0,75 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 2,39 ile "Serbest Fon" oldu.

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