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Kuryeyi hastanelik etti, kendisi firari! Kaçak sürücü her yerde aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de hızla gelen bir araç, önünde seyreden motosikletli kuryeye çarptı. Şiddetli kazada aracın ön camına çarpan ve adeta havada savrulan kurye yaralanırken, olay yerinden kaçan sürücü her yerde aranıyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi. Gaffar Okkan Caddesi üzerinde güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, caddede ilerleyen motosikletli kuryeye aynı yönde seyreden otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kurye Y.A. aracın ön camına çarparak savruldu. Otomobil sürücüsü ise kısa bir süre durduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kuryeyi hastanelik etti, kendisi firari! Kaçak sürücü her yerde aranıyor - 1. Resim

KURYE HASTANEDE, SÜRÜCÜ ARANIYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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