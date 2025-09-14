Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuzuların sesiyle irkildi, manzarayı görünce dehşete uğradı! Başıboş sokak köpekleri önüne gelene saldırdı

Kuzuların sesiyle irkildi, manzarayı görünce dehşete uğradı! Başıboş sokak köpekleri önüne gelene saldırdı

Başıboş sokak köpeği sorunu, Türkiye'de ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Erzincan'da yaşanan korkunç olayda, bahçede otlayan kuzular başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğramaları sonucu telef oldu.

Erzincan'da kabus gibi bir olay yaşandı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Kuzuların sahibi Kazım Akkoyun, sabah saat 07.00’de bahçeye çıkararak hayvanlarını otlamaya bıraktı.

KUZULARIN SESİYLE İRKİLDİ

Bu sırada arka tarafa geçerek domates toplamak için sebze bahçesine yönelen Akkoyun, kuzuların meleme sesiyle irkildi.

Durumu fark ettiğinde kuzuların her birine bir köpeğin saldırdığını belirten Kazım Akkoyun, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Sabah saat 7 gibi geldim, kapıyı açtım, kuzuları dışarı bıraktım, bahçede yayılıyorlardı. Elime kovayı aldım, arka tarafa geçip biraz domates toplayayım dedim. Bir anda meleme sesi duydum. Telin arasından eğilip baktım ki 4 tane köpek her biri bir kuzuma saldırmış, boğuyorlar. Hemen koştum ama köpekler bu sefer bana saldırmaya başladılar. Bağırınca duvardan atlayıp kaçtılar.

KÖPEK SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

3 aydır emek vererek büyüttüğü kuzularını kaybeden Kazım Akkoyun, mahallede artan başıboş köpek sorununa dikkat çekti.

Akkoyun, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Köyde tavuk kalmadı. Bu köpekler grup halinde dolaşıyor. 6 tane yavru kuzumu heba ettiler. Üç aydır bakıyordum, onlarla mutlu oluyordum. Demek ki kısmet değilmiş. Yetkililerden bu konuya bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Bu köpeklerden çok sıkıntı çekiyoruz.

