Yaşlı kadını kocası gittikten sonra öldürdü! Vahşetin sebebi kan dondurdu
Manisa'da yaşayan 69 yaşındaki Mürşide Böcüne boğularak öldürüldü. Cinayeti araştıran ekipler 1.200 saatlik kamera görüntülerini inceledikten sonra katilin izine ulaştı. Zanlı çaldığı 5 yarım altını bozdurduktan sonra yakalandı.
Olay, 31 Mart 2026 günü saat 18.00 sıralarında Ayniali Mahallesi 3315 Sokak üzerindeki bir adreste meydana geldi.
CANSIZ BEDENİNİ EŞİ BULDU
Eve gelen eşi İbrahim Böcüne tarafından hol kısmında hareketsiz şekilde bulunan 69 yaşındaki Mürşide Böcüne’nin, yapılan ilk incelemesinde boğazında tülbent olduğu ve boğularak öldürüldüğü değerlendirildi.
POLİS 1.200 SAATLİK GÖRÜNTÜYÜ İZLEDİKTEN SONRA BULDU
Yapılan kontrollerde yaşlı kadının üzerinde bulunan altınların da alındığı tespit edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda, bölgedeki 100 farklı güvenlik kamerası incelenerek yaklaşık 1.200 saatlik görüntü analizi yapıldı.
5 YARIM ALTIN İÇİN KATİL OLDU
Maktulün eşi evden ayrıldıktan sonra sokağa giren siyah giyimli şüphelinin E.A. (32) olduğu tespit edildi. Şüphelinin olay yerinden ayrıldıktan sonra bir arkadaşı vasıtasıyla kuyumcuda 5 adet yarım altın bozdurduğu belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda olayla ilgili E.A., B.A. (20) ve A.Ç.A. (16) isimli şahıslar gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 60 bin 700 TL nakit para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Ç.A. (16) savcılıktan serbest bırakılırken, B.A. (20) adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yaşlı kadını 5 yarım altın için öldürdüğü belirlenen E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.