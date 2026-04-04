İstanbul Bahçelievler’de bir otelde konaklayan 28 yaşındaki üç çocuk annesi Yonca Kölge, 305 numaralı odasında bıçaklanmış halde ölü bulundu. Otele birlikte giriş yaptığı, daha sonra tek başına ayrıldığı belirlenen ve cezaevinden izinli çıkan eski eşi Salih B.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mareşal Fevzi Çakmak 3. Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.

305 numaralı odada cinayet! Kanlar içinde bulundu, olayın altından eski eşi çıktı

BİRLİKTE GİRDİLER, SAATLER SONRA TEK BAŞINA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, dün saat 13.30 sıralarında Yonca Kölge, Salih B., ile birlikte otele giriş yaptı. Odalarına yerleştikten sonra Salih B. saat 17.55 sıralarında (yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra) otelden tek başına ayrıldı.

ODADA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ailesi tarafından kendisinden haber alınmaması üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler Yonca Kölge’nin Bahçelievler’de kaldığı oteli tespit etti. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında Yonca Kölge’nin cesedini buldu.

VÜCUDUNDA BIÇAK YARALARI TESPİT EDİLDİ

Yonca Kölge’nin ölü bulunduğu odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Kölge’nin vücudunda bıçak yarası tespit etti. Cinayet ihtimalini değerlendiren ekiplerin çalışmalarının ardından, Yonca Kölge’nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ESKİ EŞİNİN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otele Yonca Kölge ile birlikte giriş yapan ve daha sonra tek başına çıkış yapan şüpheli Salih B.’nin ‘Kasten yaralama’ ve ‘Hırsızlık’ suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

ÜÇ YIL ÖNCE BOŞANMIŞLAR

Polis ekipleri, Salih B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Salih B., ile Yonca Kölge’nin evli oldukları ve 3 yıl önce boşandıkları, Salih B.’nin ise cezaevine izinli olarak çıktığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası