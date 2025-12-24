Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 16 yaşındaki bir çocuk ile 73 yaşındaki babaannesi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın büyümesi üzerine torunu tarafından bıçakla boynundan yaralanan babaanne, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Subaşı Mahallesi Tarabya Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 16 yaşındaki B.K.G., 73 yaşındaki babaannesi Nazen Gümüş ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine B.K.G, babaannesini boynundan bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nazen Gümüş, sağlık ekiplerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gümüş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, hayatını kaybeden Nazen Gümüş’ün, Sivas’tan Turgutlu’da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği, şüphelinin ise annesiyle birlikte Mersin’de yaşadığı ve babasını görmek amacıyla ilçede bulunduğu öğrenildi.

