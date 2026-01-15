İhlas Haber Ajansı • Manisa
Manisa'da kayıp olarak aranıyordu! Yaşlı adamın cansız bedeni derede bulundu
Manisa’da kendisinden haber alınamayan ve kayıp olarak aranan 78 yaşındaki Hamit Akyol, dere yatağında ölü bulundu. Akyol’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında kesinleşecek.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Hamit Akyol'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu.
CANSIZ BEDENİ DEREDE BULUNDU
Jandarma ekiplerince Akyol’un evine gidiş güzergâhında arama çalışması başlattı. Aramalar sürerken kahreden haber geldi. Yaşlı adamın cansız bedeni dere yatağında sırtüstü yatar halde bulundu.
OTOPSİ YAPILACAK
Hayatını kaybettiği tespit edilen Akyol’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akyol’a otopsi işlemi yapılacağı öğrenildi.
Öte yandan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından bölgede gerekli incelemeler yapıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR