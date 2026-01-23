Mardin'in Derik ilçesinde 14 yaşındaki Nur Banu Ö., çocukların yardım istemesi sonrası eve gelenler tarafından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Mardin'in Derik ilçesinde bulunan Kırsal Şahverdi Mahallesi'nin Çavuşlu mezrasında dün akşam bir evde çocukların yardım istemesiyle eve giren vatandaşlar, Nur Banu Ö.'yü silahla vurulmuş halde buldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HALASINA MİSAFİRLİĞE GELMİŞTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ailesiyle Antalya'da oturan Nur Banu Ö'nün halasının evinde misafir olduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası