Mardin'in Kızıltepe ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, sokak ortasında bebekli bir kadına ve bir çocuğa saldırdı. Çığlıkları duyan mahalleli tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan şahıs, polis ekiplerine teslim edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde önceki gün, psikolojik dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir şahıs, önce yol kenarında bebeğiyle yürüyen anneye yumrukla saldırdı.

Yere düşen kadın, bebeğine zarar gelmemesi için sıkıca sarılırken, saldırgan ise kadını darp etmeye devam etti. Ardından evinin önünde oyun oynayan küçük bir kıza yönelen saldırgan, korkuyla kaçmaya çalışan çocuğun başına sert bir yumruk attı. Darbenin etkisiyle çocuk kapıdan içeri savruldu. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

MAHALLELİ ETKİSİZ HALE GETİRİP POLİSE TESLİM ETTİ

Çığlıkları duyan mahalle sakinlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli ile ilgili işlem başlatıldı.

Kan donduran olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

