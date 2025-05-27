Meslektaşları bu kez kendisi için olay yerinde! Emekli polisin otobüs durağında hazin sonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Mayıs 2025 00:33 - Güncelleme: 27 Mayıs 2025 00:40 - Güncelleme:

Samsun'da bir yıl önce emekli olan polis memuru, polisevinden 100 metre uzakta otobüs durağında kendini tabancayla başından vurdu. Meslektaşları bu kez kendisi için olay yerinde inceleme yaptı.

Samsun'da emekli polis memuru otobüs durağında kendini tabancayla başından vurarak yaşamına son verdi. İlgili Haber Kurban pazarında savaş sahnelerini aratmayan görüntü! Polise sopalarla saldırdılar POLİS EVİNDEN 100 METRE UZAKTA KENDİNİ VURDU Olay, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri polisevinin 100 metre yakınındaki yıldız otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken geçen yıl emekli olan Mahmut U. (58) otobüs durağında kendini tabancayla başından vurdu. HASTANEYE KALDIRILDI AMA.... Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Emekli polis olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan Mahmut U. hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak